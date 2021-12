GF Vip | Gianmaria chiude con Sophie | «Dopo tre mesi o scatta o non scatta Amici come prima | ci abbiamo provato»

Leggi su davidemaggio

(Di martedì 21 dicembre 2021)con Miriana - US Endemol Shine L’ingresso nella casa del Grande Fratello Vip di Alessandro Basciano, che è il suo tipo esteticamente ma non ancora caratterialmente perché “non ci ho parlato“, ha destabilizzatoCodegoni più di quanto voglia ammettere. Tuttavia,Antinolfi sembra avere le idee chiare su tutta la situazione e stanotte,la diretta di ieri sera, ha messo un punto alla sua “storia” con l’ex tronista, facendole presente, con grande rammarico, che si è accorto che tra di loro non èto nulla, nonostante i trepassati insieme nella casa. “Diamo un senso a quello che dico e a quello che si vede, sennò lasciamo le cose sempre in sospeso e non ha senso. Quando io faccio la battuta o quando io sono titubante per la ...