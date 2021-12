GF Vip, Franco il papà di Manuel Bortuzzo saluta tutti ma ignora Lulù. Social in rivolta: «Non si fa» (Di martedì 21 dicembre 2021) . Dopo l’addio di Aldo Montano, il papà del Manuel è entrato nella casa durante la diretta di lunedì sera, per rincuorare e sostenere il figlio. Pioggia di critiche per il padre di Manuel Bortuzzo, Franco. Il papà del campione entrato nella casa del Grande Fratello Vip per fare una sorpresa al figlio, ha avuto parole bellissime per tutti i componenti della casa, tranne che per Lulù. «Se facciamo un riassunto dei tre mesi che hai fatto – dice il signor Franco a Manuel sei stato all’altezza di tutto. Tutta l’Italia ti vuole bene», poi parlando del rapporto del figlio con Aldo Montano sottolinea: «Non l’ho mai visto piangere. Le scene con Aldo ci hanno toccato tanto». Prima di andare via il padre di ... Leggi su blog.libero (Di martedì 21 dicembre 2021) . Dopo l’addio di Aldo Montano, ildelè entrato nella casa durante la diretta di lunedì sera, per rincuorare e sostenere il figlio. Pioggia di critiche per il padre di. Ildel campione entrato nella casa del Grande Fratello Vip per fare una sorpresa al figlio, ha avuto parole bellissime peri componenti della casa, tranne che per. «Se facciamo un riassunto dei tre mesi che hai fatto – dice il signorsei stato all’altezza di tutto. Tutta l’Italia ti vuole bene», poi parlando del rapporto del figlio con Aldo Montano sottolinea: «Non l’ho mai visto piangere. Le scene con Aldo ci hanno toccato tanto». Prima di andare via il padre di ...

