GF Vip, Federica vs Manila: «Da quando sono arrivata mi sta rompendo i cogli0ni» (Di martedì 21 dicembre 2021) Federica Calemme - US Endemol Shine Non c’è grande feeling, al Grande Fratello Vip, tra Manila Nazzaro e la new entry Federica Calemme. Dopo tre giorni passati in totale anonimato, la giovane influencer ha mostrato infatti un po’ di insofferenza per l’atteggiamento che l’ex Miss avrebbe verso di lei, visto che a suo dire non fa altro che sgridarla qualsiasi cosa faccia. Un rapporto teso nel quale, stamattina, si è inserita a muso duro anche Valeria Marini, che ha rimproverato Manila dandole dell’ossessiva. Tutto è partito ieri sera, quando Federica ha deciso di cedere il suo letto alla new entry Nathalie Caldonazzo, così che quest’ultima potesse dormire vicino all’amica Eva Grimaldi. Appena ha comunicato che avrebbe trascorso la notte con Sophie, Manila se l’è ... Leggi su davidemaggio (Di martedì 21 dicembre 2021)Calemme - US Endemol Shine Non c’è grande feeling, al Grande Fratello Vip, traNazzaro e la new entryCalemme. Dopo tre giorni passati in totale anonimato, la giovane influencer ha mostrato infatti un po’ di insofferenza per l’atteggiamento che l’ex Miss avrebbe verso di lei, visto che a suo dire non fa altro che sgridarla qualsiasi cosa faccia. Un rapporto teso nel quale, stamattina, si è inserita a muso duro anche Valeria Marini, che ha rimproveratodandole dell’ossessiva. Tutto è partito ieri sera,ha deciso di cedere il suo letto alla new entry Nathalie Caldonazzo, così che quest’ultima potesse dormire vicino all’amica Eva Grimaldi. Appena ha comunicato che avrebbe trascorso la notte con Sophie,se l’è ...

