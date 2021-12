GF Vip, Federica Calemme lascia il reality show? La modella infastidita da Manila Nazzaro [VIDEO] (Di martedì 21 dicembre 2021) Federica Calemme, una delle ultime gieffine entrane nell’appartamento di Cinecittà più spiato d’Italia avrebbe intenzione di interrompere il gioco. Nonostante sia all’interno della Casa da pochi giorni soltanto, la modella napoletana sarebbe al punto di lasciare il tetto del reality. Il motivo? La Calemme non si troverebbe a suo agio e avrebbe appunto maturato l’intenzione … L'articolo GF Vip, Federica Calemme lascia il reality show? La modella infastidita da Manila Nazzaro VIDEO proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di martedì 21 dicembre 2021), una delle ultime gieffine entrane nell’appartamento di Cinecittà più spiato d’Italia avrebbe intenzione di interrompere il gioco. Nonostante sia all’interno della Casa da pochi giorni soltanto, lanapoletana sarebbe al punto dire il tetto del. Il motivo? Lanon si troverebbe a suo agio e avrebbe appunto maturato l’intenzione … L'articolo GF Vip,il? Ladaproviene da Velvet Gossip.

