Gf Vip | Federica Calemme in crisi per colpa di Manila | Ci vuole lasciare

(Di martedì 21 dicembre 2021), una delle ultime new entry del Gf Vip 2021, in queste ultime ore già sta pensando diil reality di Canale 5. Sebbene sia rinchiusa solo da pochi giorni nella Casa più spiata d'Italia, la bella modella non si sente a suo agio e vorrebbe giàil programma. Ma scopriamo più nel dettaglio che cosa è accaduto. Ieri sera altri due vipponi e si sono uniti al gioco, Nathalie Caldonazzo e Barù Gaetani D'Aragona. Proprioha deciso di cedere a Nathalie il suo posto letto con Eva Grimaldi, che conosce Caldonazzo da anni, per dormire insieme a Sophie Codegoni. Il teatrino creatosi nella Casa ha indottoNazzaro a fare una battuta: "Adessoci", e non ...

Le dichiarazioni diCalemmeCalemme sta faticando ad ambientarsi nella Casa del GF6 . Una battuta di Manila Mazzaro però non è stata proprio mandata giù dalla new entry. L'ex ...Calemme , la giovane modella campana entrata nella Casa del Grande Fratellonei giorni scorsi, finora non ha avuto neppure uno spazio in diretta. Qualcuno addirittura non si è neppure ...La new entry Federica Calemme ha già avuto il suo primo scontro, la rivalità è nata proprio con Manila Mazzaro e tra le due non tira una bella aria ...Federica Calemme si fa sentire dopo giorni di silenzio ed attacca Manila: “ È da quando sono arrivata che rompe!”, il video dello sfogo.