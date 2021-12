GF Vip, è finita la relazione: nella casa ha detto basta (Di martedì 21 dicembre 2021) Due concorrenti della sesta edizione del Grande Fratello Vip dopo settimane di passione si sono detti addio, da ora in poi saranno solo amici, di chi si tratta Tanti i… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Fonte su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di martedì 21 dicembre 2021) Due concorrenti della sesta edizione del Grande Fratello Vip dopo settimane di passione si sono detti addio, da ora in poi saranno solo amici, di chi si tratta Tanti i… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Fonte su BlogLive.it.

Advertising

oob781 : No vabbè, Barù al GF Vip, è finita - sborra_boy : RT @linettitudine: Se per il 2037 la pandemia sarà finita avremo il Grande fratello VIP con soli virologi - Pippero_vip : Quello che non doveva succedere è successo tutto. Ma mica è finita. #venerdi17 - hardcorejudas : RT @linettitudine: Se per il 2037 la pandemia sarà finita avremo il Grande fratello VIP con soli virologi - VotaSpartaco : RT @linettitudine: Se per il 2037 la pandemia sarà finita avremo il Grande fratello VIP con soli virologi -