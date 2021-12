Gf Vip | attacco di Montano ad Alex Belli in studio | “Hai preso per il c*lo tutti” VIDEO

(Di martedì 21 dicembre 2021) Nel corso della puntate del Gf Vip diLunedì 20 Dicembre 2021, c’è stato un confronto molto acceso tra Aldo. Ecco quanto affermato da Aldo Montanto nei confronti dell’attore, ex concorrente della casa: Ma tiralo fuori te quello che sei, perché ancora non l’ha capito ancora nessuno cosa sei: se sei innamorato L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Gf Vip, Soleil mettee la moglie con le spalle al muro (): l’attore vuole abbandonare la casa Gf Vip, Manuel bacia intensamente Lulù () e ammette: “Tante volte ho sbagliato e nonostante tutto…” Gf Vip, Soleil smascheradopo la sua squalifica: “Che andassero a casa cornuti e felici, mi vergogno…” ...

Advertising

infoitcultura : Gf Vip 6 LIVE: l’attore sotto attacco. Scatta la bagarre in studio - infoitcultura : Gf Vip, Alex Belli ora è geloso di Soleil. L'attacco ad Alessandro Basciano: «Sei una copia» - ParliamoDiNews : Gf Vip, Jo Squillo all`attacco dei vipponi: `Nella casa coppie tutte finte` #squillo #allattacco #vipponi #coppie… - infoitcultura : Grande Fratello Vip, Alex Belli attacco durissimo ad Aldo Montano: 'L'unica cosa che Sai fare è usare le mani' - infoitcultura : GF Vip, attacco inaspettato: “Sono loro i raccomandati del reality” -

Ultime Notizie dalla rete : Vip attacco

...un, ma Alfonso Signorini la zittisce quasi subito. Arriva così il colpo di scena in diretta: l'opinionista abbandona momentaneamente lo studio in segno di protesta. Nuovi ingressi al GF, ......natalizia la 29esima del GF. Uno scontro tira l'altro e al centro del fuoco, c'è sempre lui: Alex Belli. Dopo aver ascoltato le parole spese da Aldo Montano nei giorni scorsi, passa all': ...“Gf Vip, che la festa incominci!” è questa la frase scelta da Signorini per iniziare la nuova puntata del Gf Vip 6. La ragazza afferma di non aver fatto l’amore con l’attore sotto le coperte al contra ...GF Vip, 29ma puntata: Biagio D'Anelli, Miriana Trevisan, Giacomo Urtis e Valeria Marini in nomination. Durante la diretta di lunedì sera sono entrati due nuovi concorrenti: ...