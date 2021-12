Gf Vip: Alfonso Signorini Zittisce Sonia Bruganelli Che Lascia Lo Studio! (Di martedì 21 dicembre 2021) Nervi tesi nello studio del Grande Fratello Vip. Questa volta i protagonisti sono Alfonso Signorini e Sonia Bruganelli. L’opinionista è stata bruscamente zittita dal conduttore e non l’ha presa affatto bene. Sonia ha Lasciato per quasi un’ora il suo posto, salvo poi fare ritorno in studio. Ecco tutto quello che è successo nell’ultima diretta! Signorini sbrocca e Zittisce Sonia Bruganelli Puntata difficile per Alfonso Signorini quella andata in onda poche ore fa su Canale 5. Il conduttore è sbroccato con l’opinionista Sonia Bruganelli, arrivando a zittirla proprio mentre la donna si stava scagliando contro Alex Belli. Tutto è partito nel momento in cui ... Leggi su gossipnews.tv (Di martedì 21 dicembre 2021) Nervi tesi nello studio del Grande Fratello Vip. Questa volta i protagonisti sono. L’opinionista è stata bruscamente zittita dal conduttore e non l’ha presa affatto bene.hato per quasi un’ora il suo posto, salvo poi fare ritorno in studio. Ecco tutto quello che è successo nell’ultima diretta!sbrocca ePuntata difficile perquella andata in onda poche ore fa su Canale 5. Il conduttore è sbroccato con l’opinionista, arrivando a zittirla proprio mentre la donna si stava scagliando contro Alex Belli. Tutto è partito nel momento in cui ...

Advertising

infoitcultura : Gf Vip, Alfonso Signorini contro Sonia Bruganelli: il battibecco in diretta - FabioTraversa : RT @GalantoMassimo: La #Bruganelli ha scazzato in diretta con #Signorini. E ha lasciato lo studio del #GfVip, senza che venisse fornita alc… - redazionerumors : Sonia Bruganelli abbandona lo studio del Grande Fratello Vip e si schiera contro Alfonso Signorini: 'Non è stato mo… - zazoomblog : Sonia Bruganelli contro Alfonso Signorini lite furibonda al Gf Vip - #Sonia #Bruganelli #contro #Alfonso - SerieTvserie : Grande Fratello Vip, scontro Alfonso Signorini-Sonia Bruganelli in diretta e lei lascia lo studio (VIDEO) -