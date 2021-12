GF Vip | Alex Belli smaschera Aldo Montano | “Lo sappiamo cosa facevi alle tue ex”

Leggi su anticipazionitv

(Di martedì 21 dicembre 2021) Nel corso dell’ultima diretta del Grande Fratello Vip 6, in studio c’è stato un acceso scontro tra. I due ex amici, che dopo aver legato nella Casa hanno avuto una furiosa lite che ha messo fine alla loro nascente amicizia, se ne sono dette di tutti i colori e in particolare lo schermitore ha accusato l’attore di non aver rispettato sua moglie, visto che al GF Vip ha avuto una vera e propria storia con Soleil Sorge. Cosìha replicato: “che mi parla di rispetto per le donne? Le sue ex fidanzate hanno più corna delle renne di Babbo Natale”.non ha replicato ma il pubblico si è chiesto a quali ex si riferisse, visto chein passato è stato anche con donne ...