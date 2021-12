GF Vip | Adriana Volpe abbaglia in oro | qual è il brand del favoloso abito

(Di martedì 21 dicembre 2021) Anche ieri sera al GF Vipha lasciato tutti senza fiato: l’opinionista ha scelto unoro per gli auguri di Buon Natale. Ogni settimana, per ben due serate,stupisce tutti con i suoi look sempre notevoli. Tanti gli abiti da sera con cui la showgirl ha deliziato gli occhi del L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Sembra pensarla in quest'ultimo modo in particolareVolpe, ex concorrente del Gfnonché attuale opinionista dello show, che durante la diretta televisiva della puntata di ieri è ...... Alfonso Signorini annuncia nuovi ingressi al GF. A varcare la porta rossa per prima è Natalie Caldonazzo , che fa uno scherzo a Giucas Casella fingendosiVolpe. La puntata va poi avanti ...Durante l'ultima puntata del "Grande Fratello Vip", è arrivato un nuovo confronto a distanza tra Soleil Sorgè e Alex Belli ...Adriana Volpe ha voluto dire la sua su quanto accaduto fra Soleil Sorge e Alex Belli sotto le coperte. Leggi le sue parole all'interno!