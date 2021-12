Gf Vip 6 | ventinovesima puntata | Barù e Nathaly Caldonazzo nuovi concorrenti | Lulù Selassié preferita dal pubblico | i nominati sono…

Leggi su isaechia

(Di martedì 21 dicembre 2021) È appena andata in onda ladel Gf Vip 6, condotto come sempre da Alfonso Signorini. In studio, nel ruolo di opinioniste di questa edizione, Sonia Bruganelli e Adriana Volpe. Ci sono stati dueingressidella Gherardesca ed è stato svelato l’esito del televoto tra: Biagio D’Anelli, Carmen Russo, Gianmaria Antinolfi,, Manuel Bortuzzo, Miriana Trevisan ed il concorrente unico Giacomo Urtis e Valeria Marini. La serata è dedicata al Natale ed i vipponi, durante la diretta, si sono esibiti in uno show. Primo tema della serata è stato proprio la preparazione della coreografia di Natale. Nelle ultime ore tra le donne della Casa ci sono state tensioni e scontri durante le prove. In particolare, ...