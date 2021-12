Gf Vip 6 | permanenza ‘a tempo’ per Nathaly Caldonazzo nella Casa? L’indiscrezione

Leggi su isaechia

(Di martedì 21 dicembre 2021) C’è un tempo già prestabilito per la durata dell’avventura dial Gf Vip 6? La showgirl ha fatto il suo ingresso inproprio ieri sera ma a quanto pare il suo contratto prevede un lasso di tempo piuttosto breve come concorrente del reality. A svelarlo è stata proprio l’influencer Deianira Marzano: La Marzano ha evidenziato che sarebbe previsto per il 29 gennaio 2022, presso il Politeama Boglione uno spettacolo che vede protagonista proprio la. Com’è possibile se l’attrice è attualmente in? A svelare un’ipotesi è stato un utente proprio di Deianira: “Esce il 17 gennaio, ha il contratto di 30 giorni”. Sarà davvero così? L'articolo proviene da Isa e Chia.