GF Vip 6, duro battibecco Bresciano-Belli: "Pensa a tua moglie" (Di martedì 21 dicembre 2021) GF Vip 6, il nuovo concorrente Alessandro Bresciano non le manda a dire ad Alex Belli che lo aveva punzecchiato su Twitter Alex Belli è stato uno dei protagonisti della sesta edizione del Grande Fratello Vip finché è rimasto all'interno della casa. Il triangolo amoroso tra lui, Soleil Sorge e la moglie Delia Duran, che dall'esterno in modo furioso seguiva tutto, ha fatto parlare molto. Alessandro Bresciano (foto Twitter)In effetti se ne parla ancora, anche se Belli è fuori dai giochi. Tra i vari nuovi concorrenti c'è Alessandro Bresciano che ha avuto modo di scontrarsi con l'attore, anche se non sono coinquilini. Il nuovo concorrente si è subito avvicinato a Soleil Sorge. Belli non ha apprezzato e su Twett ha pubblicato un post al ...

