Germania, stadi a porte chiuse dal 28 dicembre: l’annuncio (Di martedì 21 dicembre 2021) La Germania chiuderà gli stadi di calcio a partire dal 28 dicembre: ad annunciarlo è stato il cancelliere Olaf Scholz La Germania chiuderà gli stadi di calcio a partire dal 28 dicembre, a seguito del forte aumento di contagi da Covid. Ad annunciarlo è stato il cancelliere Olaf Scholz. La Bundesliga proseguirà così senza i tifosi sugli spalti. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 21 dicembre 2021) Lachiuderà glidi calcio a partire dal 28: ad annunciarlo è stato il cancelliere Olaf Scholz Lachiuderà glidi calcio a partire dal 28, a seguito del forte aumento di contagi da Covid. Ad annunciarlo è stato il cancelliere Olaf Scholz. La Bundesliga proseguirà così senza i tifosi sugli spalti. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

repubblica : Covid, la Germania si richiude per le feste: stadi senza pubblico, stop discoteche e tetto agli invitati per capoda… - MediasetTgcom24 : Covid, in Germania dal 28 dicembre chiudono stadi e discoteche #covid - MediasetTgcom24 : Covid, in Germania dal 28 dicembre chiudono stadi e discoteche #covid - malinca73 : RT @sportface2016: +++La #Germania chiude gli stadi: dal 28 dicembre tutti gli eventi sportivi dovranno disputarsi a porte chiuse+++ - CalcioNews24 : Germania, stadi a porte chiuse dal 28 dicembre: l’annuncio -