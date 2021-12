Germania, le manifestazioni contro il lockdown: oltre 10 mila in piazza – Il video (Di martedì 21 dicembre 2021) Più di diecimila persone hanno manifestato ieri a Schwerin e Rostock contro le restrizioni per il contenimento della pandemia in vigore in Germania. I manifestanti non indossavano mascherine e non hanno rispettato le norme sul distanziamento sociale. A Rostock il corteo non era autorizzato e i manifestanti si sono scontrati con la polizia. Anche a Mannheim scontri tra manifestanti e polizia: 13 agenti sono rimasti feriti. Tredici i dimostranti arrestati per aggressione agli agenti, 131 denunciati per altre violazioni. video da: Twitter Leggi anche: Le manifestazioni contro il lockdown in Austria guidate dal leader della destra malato di Covid-19 – Il video Locatelli contro i No Green pass: ... Leggi su open.online (Di martedì 21 dicembre 2021) Più di diecipersone hanno manifestato ieri a Schwerin e Rostockle restrizioni per il contenimento della pandemia in vigore in. I manifestanti non indossavano mascherine e non hanno rispettato le norme sul distanziamento sociale. A Rostock il corteo non era autorizzato e i manifestanti si sono scontrati con la polizia. Anche a Mannheim scontri tra manifestanti e polizia: 13 agenti sono rimasti feriti. Tredici i dimostranti arrestati per aggressione agli agenti, 131 denunciati per altre violazioni.da: Twitter Leggi anche: Leilin Austria guidate dal leader della destra malato di Covid-19 – IlLocatellii No Green pass: ...

