Germania | Franziska Giffey è la nuova sindaca di Berlino

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Germania Franziska

Agenzia ANSA

La ex ministra della FamigliaGiffey sarà la nuova sindaca della capitale tedesca. E' stata eletta oggi nel parlamento di Berlino con 84 voti a favore su 139, a quasi tre mesi dalle elezioni del Land di Berlino. La neo - ...Con lasi arriva alla soglia delle tre cifre, con 96,3 miliardi. Non è al momento ... dopo che ha costruito il suo impero lontano dai riflettori, evitati da sempre anche alla moglie, ...La ex ministra della Famiglia Franziska Giffey sarà la nuova sindaca della capitale tedesca. E' stata eletta oggi nel parlamento di Berlino con 84 voti a favore su 139, a quasi tre mesi dalle elezioni ...Le ultime scelte verso lo start della tappa austriaca di Coppa del Mondo, con le Sprint in programma oggi. Forfait di Nelin per la Svezia.