Genova: primo intervento al seno senza l’uso di anestesia, una nuova frontiera nella battaglia al cancro (Di martedì 21 dicembre 2021) Primato in Liguria per lo staff di Chirurgia senologica del San Martino. L’operazione su una ultranovantenne, l’anestesia sarebbe stata letale Leggi su ilsecoloxix (Di martedì 21 dicembre 2021) Primato in Liguria per lo staff di Chirurgialogica del San Martino. L’operazione su una ultranovantenne, l’sarebbe stata letale

Advertising

francescapellas : Non lo sapevo, nessuno me l'aveva mai raccontato. Il mio nonno di Genova è morto quando avevo 15 anni, e ritrovarlo… - francescapellas : Ieri il mio nonno di Cuneo, B, mi ha raccontato una cosa sul mio nonno di Genova, S (che era marinaio, con le bracc… - BJLiguria : Anche l'Università di Genova partecipa al primo dottorato nazionale in Sviluppo sostenibile -… - InfoGenova_info : 5 FAMIGLIE, 5 STORIE E 1 DIMORA AFFASCINANTE un percorso che per tutti gli spazi del Palazzo, dall’atrio alle qu… - AnsaLiguria : Sette sanzionati perché senza mascherine, 19 senza green pass. Primo giorno a Genova in zona gialla #ANSA -