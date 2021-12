Genoa vs Atalanta | tutti i pronostici del match

(Di martedì 21 dicembre 2021)vs, ecco le quote sugli esiti finali delvince @6.80, pPareggio@4.80,vince @1.42. Ecco le quote su dei loro possibili gol al: Zapata @1.90, Malinovskyj @2.25. L’è rimasta imbattuta in 10 delle ultime 11 gare di Serie A contro il(8V, 2N); l’unico successo dei rossoblù nel parziale è un 3-1, nel dicembre 2018, con Cesare Prandelli in panchina (autorete di Tolói, gol di Lazovic e Piatek). L’è andata a segno in tutte le ultime 10 trasferte di Serie A contro il(2.2 gol realizzati in media nel parziale); le prime quattro di queste sono terminate tutte in parità, mentre i bergamaschi hanno ottenuto ...

Ecco le formazioni ufficiali di Genoa-Atalanta, gara che inizierà alle 20.45 a Marassi. Gasperini punta su Zapata, Malinovskyi e Miranchuk, mentre Shevchenko sceglie Destro e Ekuban.