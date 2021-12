Genoa | Shevchenko | “Punto meritato contro l’Atalanta Mercato? A gennaio vorrei…”

Advertising

Ftbnews24 : ??? #Atalanta #SerieA #VeronaAtalanta #Genoa, Shevchenko: “Reazione da grande squadra, non era facile contro l’Atala… - ArmandaGelsomin : RT @TuttoMercatoWeb: Shevchenko dopo il pari con l'Atalanta: 'Voglio questo Genoa. Ho chiesto qualcuno per il 4-3-3' - 777PARTENERS : RT @DiMarzio: #SerieA | Le parole soddisfatte di #Shevchenko dopo #GenoaAtalanta, con un occhio al calciomercato - infoitsport : Genoa, Shevchenko: “Grande spirito. Questa squadra vuole lottare” - buoncalcio : #Shevchenko dalla sala stampa: “#Genoa ha lottato e messo il cuore” -

Ultime Notizie dalla rete : Genoa Shevchenko

... la squadra di Gasperini si adagia e inizia a crescere l'undici di, senza mai però ... gli ospiti creano, ma non riescono a sbloccare il risultato, ilsi difende soprattutto grazie a ......e Atalanta L'Atalanta non riesce a dimenticare il ko con la Roma e pareggia a Marassi con il, non andando oltre uno scialbo 0 - 0. Punto ovviamente pesantissimo per la squadra di, ...La squadra di Allegri batte il Cagliari con i gol di Kean e Bernardeschi ed approfitta dell’inaspettato pareggio dell’Atalanta a Marassi contro il Genoa di Shevchenko. Adesso la Juve fa la corsa ...La 19ma e ultima giornata del girone d'andata della Serie A 2021-2022 di calcio maschile si è aperta stasera con lo svolgimento di due anticipi molto importanti nella corsa verso la qualificazione per ...