Genoa-Atalanta, Serie A: probabili formazioni e diretta tv (Di martedì 21 dicembre 2021) L’ultimo turno del girone di andata e quindi quello che precede la pausa natalizia vede come anticipo del martedì un match interessante: Genoa–Atalanta. La sfida è in programma questa sera alle 20:45 allo Stadio Luigi Ferraris di Genova. Il Genoa vive un momento di grandissima difficoltà: l’arrivo di Shevchenko non ha avuto l’impatto sperato, con l’unica vittoria arrivata nel match di Coppa Italia contro la Salernitana. Per il resto cinque sconfitte e un pareggio in campionato, con due gol fatti e tredici gol subiti. Numeri non all’altezza, culminati nella sconfitta per 3-1 nel derby della Lanterna. Invece l’Atalanta è in una delle stagioni migliori della sua storia come rendimento in campionato, nonostante un inciampo; infatti, la sconfitta con la Roma per 4-1 nell’ultimo turno potrebbe aver un attimo frenato le ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 21 dicembre 2021) L’ultimo turno del girone di andata e quindi quello che precede la pausa natalizia vede come anticipo del martedì un match interessante:. La sfida è in programma questa sera alle 20:45 allo Stadio Luigi Ferraris di Genova. Ilvive un momento di grandissima difficoltà: l’arrivo di Shevchenko non ha avuto l’impatto sperato, con l’unica vittoria arrivata nel match di Coppa Italia contro la Salernitana. Per il resto cinque sconfitte e un pareggio in campionato, con due gol fatti e tredici gol subiti. Numeri non all’altezza, culminati nella sconfitta per 3-1 nel derby della Lanterna. Invece l’è in una delle stagioni migliori della sua storia come rendimento in campionato, nonostante un inciampo; infatti, la sconfitta con la Roma per 4-1 nell’ultimo turno potrebbe aver un attimo frenato le ...

Advertising

Eurosport_IT : ?????? Ottavi di finale #CoppaItalia: ?? Juventus ?? Sampdoria ?? Sassuolo ?? Cagliari ?? Napoli ?? Fiorentina ?? Atala… - sowmyasofia : RT @periodicodaily: Genoa-Atalanta-: formazioni e dove vederla #GenoaAtalanta #SerieA #21dicembre - surfasport : ???? INDOVINA IL RISULTATO ?? Nuovo 'THE MATCH” per le migliori partite di #SerieA ????? MATCH: #Genoa vs #Atalanta ?? Da… - Stotwittando_ : #maignan in Empoli-Milan o #Sirigu Genoa-Atalanta ? Voglio soffrire - BabboleoNews : Questa sera, alle 20:45, l’anticipo del turno infrasettimanale di #SerieA tra #Genoa e #Atalanta allo Stadio Ferrar… -