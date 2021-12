Genoa-Atalanta oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Serie A 2021/2022 (Di martedì 21 dicembre 2021) Tutto pronto per Genoa-Atalanta, sfida valevole per la diciannovesima giornata del campionato di Serie A 2021/2022. L’arrivo in panchina di Shevchenko non è riuscito a dare la svolta sperata ai rossoblù, che se la dovranno vedere con una Dea vogliosa di riscatto dopo la bruciante sconfitta interna contro la Roma. Fischio d’inizio fissato per le ore 20.45 di martedì 21 dicembre. La partita sarà visibile per gli abbonati su Dazn, ma anche su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport (canale 251 del satellite), oltre che in streaming su Sky Go e Now Tv. In alternativa, Sportface vi terrà aggiornati con news in tempo reale e video highlights. PROGRAMMA E TELECRONISTI SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 21 dicembre 2021) Tutto pronto per, sfida valevole per la diciannovesima giornata del campionato di. L’arrivo in panchina di Shevchenko non è riuscito a dare la svolta sperata ai rossoblù, che se la dovranno vedere con una Dea vogliosa di riscatto dopo la bruciante sconfitta interna contro la Roma. Fischio d’inizio fissato per le ore 20.45 di martedì 21 dicembre. La partita sarà visibile per gli abbonati su Dazn, ma anche su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport (251 del satellite), oltre che insu Sky Go e Now Tv. In alternativa, Sportface vi terrà aggiornati con news in tempo reale e video highlights. PROGRAMMA E TELECRONISTI SportFace.

