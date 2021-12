Genoa-Atalanta: la chance per riprendere la corsa interrotta dal blackout con la Roma (Di martedì 21 dicembre 2021) Dopo la pesante batosta subita contro la Roma sabato pomeriggio, si torna finalmente subito in campo. Martedì 21 dicembre alle 20.45 l’Atalanta ha la chance di dimostrare che il passo falso dell’ultima giornata è stato frutto solo di una giornata nata male e finita peggio. L’avversario di turno sarà il Genoa di Shevchenko allo stadio Marassi. I numeri della sfida raccontano di una Dea imbattuta in dieci delle ultime undici gare di Serie A di fronte ai genovesi. L’unico successo dei padroni di casa risale a dicembre 2018, un 3-1 in favore del grifone allora guidato da Prandelli. I nerazzurri sono andati a segno in tutte le precedenti dieci trasferte di campionato e hanno realizzato una media di 2.2 centri a partita. Dall’arrivo di Gasperini gli orobici si sono trasformati in un’autentica macchina da gol, lo dimostra il ... Leggi su bergamonews (Di martedì 21 dicembre 2021) Dopo la pesante batosta subita contro lasabato pomeriggio, si torna finalmente subito in campo. Martedì 21 dicembre alle 20.45 l’ha ladi dimostrare che il passo falso dell’ultima giornata è stato frutto solo di una giornata nata male e finita peggio. L’avversario di turno sarà ildi Shevchenko allo stadio Marassi. I numeri della sfida raccontano di una Dea imbattuta in dieci delle ultime undici gare di Serie A di fronte ai genovesi. L’unico successo dei padroni di casa risale a dicembre 2018, un 3-1 in favore del grifone allora guidato da Prandelli. I nerazzurri sono andati a segno in tutte le precedenti dieci trasferte di campionato e hanno realizzato una media di 2.2 centri a partita. Dall’arrivo di Gasperini gli orobici si sono trasformati in un’autentica macchina da gol, lo dimostra il ...

