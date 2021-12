Genoa-Atalanta, Gasperini perde un big per infortunio (Di martedì 21 dicembre 2021) A fine primo tempo del match di Marassi tra Genoa ed Atalanta, il tecnico Gasperini ha dovuro sostituire un pezzo da novanta: infortunio muscolare per lui Brutte notizie per la… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di martedì 21 dicembre 2021) A fine primo tempo del match di Marassi traed, il tecnicoha dovuro sostituire un pezzo da novanta:muscolare per lui Brutte notizie per la… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Advertising

Atalanta_BC : ?? In campo così al Ferraris! ?? Here's your line-up to face Genoa! Presented by @Plus500 #GenoaAtalanta #SerieATIM… - Eurosport_IT : ?????? Ottavi di finale #CoppaItalia: ?? Juventus ?? Sampdoria ?? Sassuolo ?? Cagliari ?? Napoli ?? Fiorentina ?? Atala… - sportface2016 : #SerieA | #GenoaAtalanta, problemi fisici per #Criscito: #Shevchenko manda in campo #Ghiglione - ematr_86 : #IlCircolodegliAnelli Parziali Juventus 1:0 Cagliari Genoa 0:0 Atalanta - arlida_official : Genoa vs Atalanta | Serie A Trasmissione in diretta Live link Game ??? -