Genoa-Atalanta 0-0: resiste il muro rossoblù (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Finisce senza reti uno dei due anticipi in programma questa sera alle 20:45, Genoa–Atalanta. La squadra di Gasperini non riesce a trovare la vittoria dopo la sconfitta contro la Roma. La Juventus quindi si avvicina ai nerazzurri e al quarto posto, con sole quattro lunghezze di distanza. Il Genoa ottiene un buon punto in chiave salvezza, contro diversi pronostici, sebbene ancora senza reti. Ancora terzultimo posto, ma si tratta di un pareggio che vale tre punti. Genoa-Atalanta 0-0: la partita La partita ha visto la Dea giocare esclusivamente nella metà campo avversaria, provando ad attaccare sin dall’inizio. Al quinto minuto infatti Sirigu riesce ad opporsi a un tentativo di Duvan Zapata servito da Miranchuk. Il resto del primo tempo non vede grandi occasioni né da una parte né dall’altra, con i ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Finisce senza reti uno dei due anticipi in programma questa sera alle 20:45,. La squadra di Gasperini non riesce a trovare la vittoria dopo la sconfitta contro la Roma. La Juventus quindi si avvicina ai nerazzurri e al quarto posto, con sole quattro lunghezze di distanza. Ilottiene un buon punto in chiave salvezza, contro diversi pronostici, sebbene ancora senza reti. Ancora terzultimo posto, ma si tratta di un pareggio che vale tre punti.0-0: la partita La partita ha visto la Dea giocare esclusivamente nella metà campo avversaria, provando ad attaccare sin dall’inizio. Al quinto minuto infatti Sirigu riesce ad opporsi a un tentativo di Duvan Zapata servito da Miranchuk. Il resto del primo tempo non vede grandi occasioni né da una parte né dall’altra, con i ...

