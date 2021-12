Gea Martire è la protagonista assoluta di “Mio Figlio Sa Chi Sono” (Di martedì 21 dicembre 2021) lo spettacolo messo in scena al Teatro Nuovo di Napoli, dopo l’anteprima a Pietrelcina nell’ambito del Campania Teatro Festival 2021. Un monologo forte, appassionato e inquietante scritto da Paolo Coletta, con la collaborazione della filosofa e psicoterapeuta Silvana Totàro, che firma anche la regia e le musiche dello spettacolo. L’incedere deciso e vitale di una donna sola in scena che si muove su e giù per il palcoscenico scatenando ricordi, episodi, situazioni che ricompongono pezzi della sua vita e delle sue aspirazioni dove al centro ruota immancabilmente l’amico Vincent. Lei è Gea Martire un’attrice dai tratti significativi con una recitazione mai scontata che lavora molto sulla parola, la piega e la sintonizza in modo abile, a tratti con ironia, a tratti con sferzante disprezzo di quelle emozioni dettate proprio dalle parole pronunciate. ... Leggi su optimagazine (Di martedì 21 dicembre 2021) lo spettacolo messo in scena al Teatro Nuovo di Napoli, dopo l’anteprima a Pietrelcina nell’ambito del Campania Teatro Festival 2021. Un monologo forte, appassionato e inquietante scritto da Paolo Coletta, con la collaborazione della filosofa e psicoterapeuta Silvana Totàro, che firma anche la regia e le musiche dello spettacolo. L’incedere deciso e vitale di una donna sola in scena che si muove su e giù per il palcoscenico scatenando ricordi, episodi, situazioni che ricompongono pezzi della sua vita e delle sue aspirazioni dove al centro ruota immancabilmente l’amico Vincent. Lei è Geaun’attrice dai tratti significativi con una recitazione mai scontata che lavora molto sulla parola, la piega e la sintonizza in modo abile, a tratti con ironia, a tratti con sferzante disprezzo di quelle emozioni dettate proprio dalle parole pronunciate. ...

