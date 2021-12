Gas, sanzioni, Nato. Con Donfried dietro le quinte dello stallo Usa-Russia (Di martedì 21 dicembre 2021) “Tutte le opzioni sono sul tavolo”. Se la Russia continua a minacciare l’Ucraina, gli Stati Uniti sanzioneranno il gasdotto Nord Stream 2. Parola di Karen Donfried, Vicesegretaria di Stato americana tornata da un tour fra Kiev, Mosca e Bruxelles. In una call con la stampa la diplomatica, già presidente del German Marshall Fund, svela intenzioni e mosse dell’amministrazione Biden. “Come abbiamo ribadito in un comunicato congiunto con la Germania, se la Russia dovesse usare l’energia come un’arma o aggredire l’Ucraina, agiremmo di conseguenza”. Donfried, che definisce il gasdotto di Gazprom “un progetto geopolitico russo”, è convinta che la via d’uscita dallo stallo ucraino passi da due sentieri, la “deterrenza” da una parte e la “cooperazione con i partner europei” dall’altra. Sul primo fronte gli Stati ... Leggi su formiche (Di martedì 21 dicembre 2021) “Tutte le opzioni sono sul tavolo”. Se lacontinua a minacciare l’Ucraina, gli Stati Uniti sanzioneranno il gasdotto Nord Stream 2. Parola di Karen, Vicesegretaria di Stato americana tornata da un tour fra Kiev, Mosca e Bruxelles. In una call con la stampa la diplomatica, già presidente del German Marshall Fund, svela intenzioni e mosse dell’amministrazione Biden. “Come abbiamo ribadito in un comunicato congiunto con la Germania, se ladovesse usare l’energia come un’arma o aggredire l’Ucraina, agiremmo di conseguenza”., che definisce il gasdotto di Gazprom “un progetto geopolitico russo”, è convinta che la via d’uscita dalloucraino passi da due sentieri, la “deterrenza” da una parte e la “cooperazione con i partner europei” dall’altra. Sul primo fronte gli Stati ...

