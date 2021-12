Advertising

PotsyMonsignori : Con i prezzi record del gas si ritorna a parlare di nucleare - infoiteconomia : Nuovo record del gas, ecco quanto si pagherà in più nei primi tre mesi - Angela23763271 : RT @sole24ore: Gas, record senza fine: il prezzo vola dopo l’allarme sulle forniture dalla Russia - Blackskorpion4 : RT @jacopogiliberto: Elettricità e gas sempre più cari: la crisi energetica colpisce l’Europa - articolo di @SissiBellomo sul @sole24ore (p… - Blackskorpion4 : RT @ExtremaRatio4: +++Record storico: il prezzo del gas in Europa ha superato i 2150 $+++ -

Ultime Notizie dalla rete : Gas record

Nuovoper il prezzo del: 180 euro per megawattora. La crisi ucraina e i ritardi nella certificazione del gasdotto Nord Stream 2, tra le cause dell'aumento. Ieri, la commissione Bilancio ...Nuoviper i prezzi delin Europa (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Rimbalzo riuscito per le Borse europee , che si sono messe alle spalle la difficile giornata della vigilia e hanno recuperato ...Ministro Cingolani, ieri il gas ha toccato l'ennesimo record a 182 euro al Mwh ad Amsterdam, a fine mese saranno fissate le nuove tariffe di luce e gas, si parla di aumenti del 50-60%, solo ...LA TENSIONE BRUXELLES Martedì nero per i listini del gas in Europa. Con oltre 185 euro al megawattora nell'indice olandese di riferimento Ttf, il prezzo dell'oro blu ieri ha battuto il ...