Galles | governo annuncia | dal 26 dicembre sport a porte chiuse

(Di martedì 21 dicembre 2021) Ile hato che tutti gli eventiivi sul proprio territorio si svolgeranno adal 26, per frenare l’ondata di casi di Covid-19, legati in particolare alla nuova variante Omicron. Queste le parole del ministro dell’Economia Vaughan Gething che però non ha dato una stima sulla durata del provvedimento: “Durante la pandemia, abbiamo seguito le raccomandazioni degli scienziati e delle autorità sanitarie pubbliche per proteggere le persone. Questo consiglio è chiaro e ora dobbiamo rispondere alla minaccia rappresentata da Omicron. Il pubblico tornerà al più presto. Vogliamo che tutti possano godersi il loropreferito”. I primi eventi interessati dalla chiusura saranno la partita di rugby tra Cardiff e ...

Advertising

sportface2016 : Il governo gallese annuncia che dal 26 dicembre tutto lo sport sul proprio territorio sarà a porte chiuse - squopellediluna : 20/12/1955 – Dopo un referendum, il governo britannico dichiara la città di Cardiff la capitale del Galles - PicoPaperopoli : ?? #20Dicembre 1955 – Dopo un referendum, il governo britannico dichiara la città di Cardiff la capitale del Galles. ?? ?? #AccaddeOggi - Accadde_Oggi : 1955 – Dopo un referendum, il governo britannico dichiara la città di Cardiff la capitale del Galles #AccaddeOggi - 539th : In Galles il governo locale parla di probabile introduzione di norme protettive perchè si ha davanti uno 'tsunami'… -

Ultime Notizie dalla rete : Galles governo

Sportface.it

Nella prima metà degli anni Ottanta ilconservatore guidato da Margaret Thatcher decise per ... Nel 2014 Bragg si schierò a favore dell'indipendenza della Scozia e deldal Regno Unito: "...Nonostante l'impegno profuso in tutto il globo per contenere al massimo il virus, ile le ... In questi giorni, infatti, lo Stato Federale del Nuovodel Sud ha formalizzato la proposta di ...Il governo gallese ha annunciato che tutti gli eventi sportivi sul proprio territorio si svolgeranno a porte chiuse dal 26 dicembre, per frenare l'ondata di casi di Covid-19, legati in particolare all ...Intanto la Gran Bretagna, a causa della rapida espansione della variante Omicron va verso un lockdown a Natale.