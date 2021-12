Gabriel Boric nuovo presidente del Cile, Letta: “La destra è battuta” (Di martedì 21 dicembre 2021) ROMA – “Complimenti a Gabriel Boric. La destra è battuta. Una bellissima notizia dal Cile e dall’America Latina”. Con questo breve post, pubblicato sulla sua pagina Facebook, il segretario nazionale del Partito Democratico Enrico Letta (foto) commenta la vittoria di Boric, che è il nuovo presidente del Cile. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di martedì 21 dicembre 2021) ROMA – “Complimenti a. La. Una bellissima notizia dale dall’America Latina”. Con questo breve post, pubblicato sulla sua pagina Facebook, il segretario nazionale del Partito Democratico Enrico(foto) commenta la vittoria di, che è ildel. L'articolo L'Opinionista.

Advertising

you_trend : ?? #BREAKING Cile, elezioni presidenziali: vince il candidato della sinistra Gabriel Boric - GassmanGassmann : Gabriel Boric, vince le elezioni in Cile. Il più giovane presidente della storia del paese. Candidato di sinistra ,… - simofons : La militanza nei movimenti studenteschi, l’attivismo e infine l’elezione tra le fila della sinistra. Da lì in poi p… - rockolpoprock : Roger Waters festeggia l’elezione di Gabriel Boric a presidente del Cile: 'Adesso ubriachiamoci!'… - giulianaornaghi : RT @catlatorre: Santiago del #Cile, dopo la vittoria della sinistra di Gabriel #Boric alle elezioni presidenziali. Non c'è altro da aggiung… -