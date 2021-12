G Costiera | 170 ton di pesce sequestrato dal 1 dicembre | quasi 7mila verifiche in tutta Italia

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 21 dicembre 2021) Centosettanta tonnellate di prodotto itticoin 20 giorni, dal primoa oggi. Oltre 600mila euro di sanzioni in 6.862effettuate in. Sono i numeri del dispositivo operativo messo in campo per l’operazione Atlantide e coordinato dal Centro Nazionale di Controllo Pesca del Comando Generale della Guardiadi Roma illustrati questa mattina nella Sala Cavour del Mipaaf alla presenza del senatore Francesco Battistoni, Sottosegretario di Stato con delega alla pesca marittima e all’acquacoltura. “Sono i risultati di una azione quotidiana per bloccare qualsiasi tipo di utilizzazione non corretta del pescato non conforme alle norme. Glini – rassicura all’Adnkronos l’Ammiraglio Nunzio Martello, capo reparto personale del ...