Furbetti del reddito cittadinanza, 39 indagati nel Palermitano (Di martedì 21 dicembre 2021) Avrebbero percepito indebitamente il reddito di cittadinanza. Per questo i carabinieri di Misilmeri e del Gruppo Tutela Lavoro di Palermo hanno denunciato 39 persone alla Procura di Termini Imerese. Gli indagati risiedono nei Comuni di Misilmeri, Bolognetta, Belmonte Mezzagno, Campofelice, Godrano, Villafrati, Ficarazzi e Bagheria. Le denunce sono arrivate a conclusione di una complessa indagine avviata nell'ottobre scorso, appurando che le persone coinvolte (25 donne e 14 uomini), per eludere i controlli da parte dell'INPS, avevano reso dichiarazioni false al momento dell'istanza od omettevano, percepito il beneficio, informazioni dovute che avrebbero influito sull'importo percepito, ottenendo illecitamente il sussidio.Tra i soggetti denunciati cittadini stranieri con meno di 10 anni di permanenza sul territorio italiano e pertanto ... Leggi su ilfogliettone (Di martedì 21 dicembre 2021) Avrebbero percepito indebitamente ildi. Per questo i carabinieri di Misilmeri e del Gruppo Tutela Lavoro di Palermo hanno denunciato 39 persone alla Procura di Termini Imerese. Glirisiedono nei Comuni di Misilmeri, Bolognetta, Belmonte Mezzagno, Campofelice, Godrano, Villafrati, Ficarazzi e Bagheria. Le denunce sono arrivate a conclusione di una complessa indagine avviata nell'ottobre scorso, appurando che le persone coinvolte (25 donne e 14 uomini), per eludere i controlli da parte dell'INPS, avevano reso dichiarazioni false al momento dell'istanza od omettevano, percepito il beneficio, informazioni dovute che avrebbero influito sull'importo percepito, ottenendo illecitamente il sussidio.Tra i soggetti denunciati cittadini stranieri con meno di 10 anni di permanenza sul territorio italiano e pertanto ...

LegaSalvini : MAFIOSI E IMMIGRATI SENZA PERMESSO DI SOGGIORNO, ECCO GLI ULTIMI FURBETTI DEL REDDITO DI CITTADINANZA - matteosalvinimi : Serve più coraggio per contrastare il caro bollette, che rischia di mettere in ginocchio famiglie e imprese. Bene… - gianlucalfieri : #Salvini parla di «centinaia di migliaia» di “furbetti” #stranieri del #redditodicittadinanza che non esistono - AnnaP1953 : RT @Noiconsalvini: MAFIOSI E IMMIGRATI SENZA PERMESSO DI SOGGIORNO, ECCO GLI ULTIMI FURBETTI DEL REDDITO DI CITTADINANZA - viviana_ribes24 : RT @Informa_Press: Scoperti altri #furbetti del #redditodicittadinanza a #Napoli?? -