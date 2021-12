Frattesi, il ritorno alla Roma e la Juventus. Il punto sul giocatore (Di martedì 21 dicembre 2021) Frattesi corteggiatissimo da Roma e Juventus, il centrocampista è protagonista di un buon avvio con il Sassuolo Davide Frattesi inizia a diventare più che un’idea per Roma e Juventus. Il centrocampista, nato proprio a Roma, tifa per i giallorossi ma ha lasciato Trigoria nel 2017 per accasarsi ai Neroverdi Emiliani. Ora i Capitolini lo rivorrebbero L'articolo Leggi su dailynews24 (Di martedì 21 dicembre 2021)corteggiatissimo da, il centrocampista è protagonista di un buon avvio con il Sassuolo Davideinizia a diventare più che un’idea per. Il centrocampista, nato proprio a, tifa per i giallorossi ma ha lasciato Trigoria nel 2017 per accasarsi ai Neroverdi Emiliani. Ora i Capitolini lo rivorrebbero L'articolo

Ultime Notizie dalla rete : Frattesi ritorno Sassuolo - Bologna, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici ... dopo aver fatto male alla Viola in contropiede coi suoi due gioielli Scamacca e Frattesi e tenendo ... Sassuolo - Bologna: le ultime notizie sulle formazioni Il Sassuolo attende il ritorno di un jolly ...

Subito Bouna Sarr e Grillitsch. Pinto al lavoro per il mercato Sondato anche Freuler per giugno, ma il vero colpo sarebbe il ritorno di Frattesi del Sassuolo, per il quale la Roma detiene il 30% del cartellino, con il ragazzo che sogna di tornare a Trigoria. ...

Roma, ritorno di fiamma per Frattesi e quel particolare sulla percentuale... Calciomercato.com Subito Sarr e Grillitsch: Pinto al lavoro per il mercato Pinto al lavoro sul mercato La sessione di mercato invernale è alle porte (inizio 3 gennaio) e Tiago Pinto ha l’obiettivo di rinforzare fascia destra e centrocampo. Per il vice Karsdorp è stato sondat ...

Sassuolo-Bologna: le probabili formazioni per il Fantacalcio e dove vederla in TV Sassuolo-Bologna: le probabili formazioni. Rientra Ayhan dalla squalifica, ma al centro della difesa agiranno ancora Chiriches e Ferrari. Toljan in ballottaggio con Muldur, a sini ...

