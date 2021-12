Francia - La polizia ferma Jean Alesi per il lancio di un petardo (Di martedì 21 dicembre 2021) Dovrà dare più di una spiegazione Jean Alesi, l'ex pilota di Formula 1 che lunedì scorso è stato tratto in arresto dalla polizia francese. Secondo il racconto degli inquirenti di Villeneuve-lès-Avignon, luogo del fatto, Alesi sarebbe accusato di danneggiamento perché avrebbe lanciato un petardo contro la finestra dell'ufficio di suo cognato, un architetto che si sta separando dalla sorella del campione francese. Solo uno scherzo. La polizia è riuscita a risalire ad Alesi grazie al numero di targa annotato da alcuni vicini spaventati dallo scoppio. La vettura è risultata intestata a José Alesi, fratello di Jean, che è stato arrestato. In seguito a ciò, l'ex pilota della Ferrari si è presentato spontaneamente negli uffici della ... Leggi su quattroruote (Di martedì 21 dicembre 2021) Dovrà dare più di una spiegazione, l'ex pilota di Formula 1 che lunedì scorso è stato tratto in arresto dallafrancese. Secondo il racconto degli inquirenti di Villeneuve-lès-Avignon, luogo del fatto,sarebbe accusato di danneggiamento perché avrebbe lanciato uncontro la finestra dell'ufficio di suo cognato, un architetto che si sta separando dalla sorella del campione francese. Solo uno scherzo. Laè riuscita a risalire adgrazie al numero di targa annotato da alcuni vicini spaventati dallo scoppio. La vettura è risultata intestata a José, fratello di, che è stato arrestato. In seguito a ciò, l'ex pilota della Ferrari si è presentato spontaneamente negli uffici della ...

Advertising

pierluca_mussi : RT @actarus1070: FRANCIA Violenti scontri tra cittadini e polizia. Il francesi stanno combattendo senza sosta. La polizia non può far altr… - ItaloQuico : RT @actarus1070: FRANCIA Violenti scontri tra cittadini e polizia. Il francesi stanno combattendo senza sosta. La polizia non può far altr… - giovannilegena : RT @actarus1070: FRANCIA Violenti scontri tra cittadini e polizia. Il francesi stanno combattendo senza sosta. La polizia non può far altr… - F1inGenerale_ : F1 | Jean Alesi fermato dalla polizia in Francia: “Danni a proprietà con ordigno esplosivo” - gaiaferrara22 : RT @actarus1070: FRANCIA Violenti scontri tra cittadini e polizia. Il francesi stanno combattendo senza sosta. La polizia non può far altr… -