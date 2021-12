Francia, governo studia pass vaccinale invece del pass sanitario (Di martedì 21 dicembre 2021) Le associazioni locali a Matignon vengono ricevute dal primo ministro Jean Castex e dal portavoce del governo Gabriel Attal per discutere le misure che fanno molto parlare. L'esecutivo francese sta ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 21 dicembre 2021) Le associazioni locali a Matignon vengono ricevute dal primo ministro Jean Castex e dal portavoce delGabriel Attal per discutere le misure che fanno molto parlare. L'esecutivo francese sta ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Francia, il governo avvia la procedura per la chiusura della moschea di Beauvais. Il ministro dell'Interno: 'Sermon… - micheilucia : RT @GianniMagini: 'Che ci fa il #M5S in questo governo??' Ecco cosa ci fa. Per esempio. Se il settore delle costruzioni galoppa più che in… - jokervilma : RT @GianniMagini: 'Che ci fa il #M5S in questo governo??' Ecco cosa ci fa. Per esempio. Se il settore delle costruzioni galoppa più che in… - Pietro13774113 : RT @GianniMagini: 'Che ci fa il #M5S in questo governo??' Ecco cosa ci fa. Per esempio. Se il settore delle costruzioni galoppa più che in… - AlkmeneKlio : RT @GianniMagini: 'Che ci fa il #M5S in questo governo??' Ecco cosa ci fa. Per esempio. Se il settore delle costruzioni galoppa più che in… -