Francia, arrestato l'uomo che aveva sequestrato due donne a Parigi (Di martedì 21 dicembre 2021) L'uomo che lunedì a Parigi ha sequestrato due donne in un negozio è stato arrestato. A darne notizia è stato il ministro dell'Interno, Gérald Darmanin, spiegando che nessuno è rimasto ferito. Il ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 21 dicembre 2021) L'che lunedì ahaduein un negozio è stato. A darne notizia è stato il ministro dell'Interno, Gérald Darmanin, spiegando che nessuno è rimasto ferito. Il ...

Advertising

releone616 : Quanti disturbi psichici in Francia. Parigi: liberate le due donne prese in ostaggio in un negozio - JohSogos : RT @UnioneSarda: #Francia - Arrestato l’autore del sequestro di due donne a Parigi - UnioneSarda : #Francia - Arrestato l’autore del sequestro di due donne a Parigi - resistenzasvran : 'E' pericoloso', fermato e rimpatriato in Francia un uomo già arrestato per apologia di ... - MenaNews_info : «E’ pericoloso», fermato e rimpatriato in Francia un uomo già arrestato per apologia di terrorismo e minacce… -