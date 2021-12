Fiumicino | riduzioni della Tari estese a nuove fasce della popolazione | tutte le novità

(Di martedì 21 dicembre 2021)– “si dimostra tra i pochissimi Comuni d’Italia ad aver abbassato le tasse. È un risultato che ci riempie di orgoglio e che nella manovra di bilancio approvata oggi infatti è stato adottato un emendamento con cui si amplia la platea delle persone che potranno usufruireriduzione”. E’ quanto si legge in una nota a firma delle consigliere e dei consiglierimaggioranza del Comune di. “La pandemia ha, purtroppo, amplificato le disuguaglianze nella– spiegano -, ovviamente non solo nella nostra città. Per questa ragione, per venire incontro asituazioni di difficoltà economica, abbiamo chiesto che venissero aggiunte ...

Fiumicino – Ridurre la Tari alle famiglie monoreddito con redditi bassi e a quelle monoreddito in cui chi lavorava ha perso il posto. Questa la proposta che la maggioranza ha presentato nella seduta o ...