Fiumicino | autista per un giorno | noleggiava ai clienti senza averne il titolo Sanzione salata

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 21 dicembre 2021). Le feste stanno per iniziare, e il transito di cittadini provenienti dall’Italia e dal mondo si intensifica sempre di più. Nei prossimi giorni ci aspetta un’ondata di persone che arriveranno in Italia, nonostante le restrizioni e la criticità del periodo non proprio felice. C’è chi sfrutta la situazione e gioca di anticipo. Come l’uomo sanzionato nelle ultime ore: si fingevaautorizzato e accompagnava iall’aeroporto facendosi pagare. Purtroppo per lui, i Carabinieri transitavano da quelle parti e ne hanno verificato i titoli. Leggi anche:, divampa l’incendio: morta carbonizzata una donnaper unI Carabinieri della Compagnia Aeroporti di Roma hanno intensificato, in vista dell’aumento del transito di ...