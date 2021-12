Firmato il rinnovo del contratto collettivo nazionale del comparto funzioni centrali 2019-2021

(Di martedì 21 dicembre 2021) ROMA – “È fatta. La firma di oggi all’Aran della preintesa suldeldelmi rende felice e orgoglioso. Rispettiamo l’impegno che avevo preso il 10 marzo siglando con i sindacati il Patto per l’innovazione del lavoro pubblico e la coesione sociale”. Lo afferma sui suoi canali social il ministro della pubblica amministrazione Renato Brunetta. “Con il, linfa del cambiamento, ridiamotà e dignità al capitale umano che muove la macchina amministrativa del Paese e che è stato protagonista indiscusso della tenuta italiana davanti alla tragedia della pandemia. La firma odierna, apripista per gli altri comparti, a ...

Si tratta, però, di un piccolo traguardo visto che adesso ancora deve arrivare la firma degli altri comparti (sanità, enti locali e scuola) e che verrà rimandata al 2022 quando il contratto...leggi anche Come diventare dipendente pubblico: la guida completa per chi aspira al posto statale Articolo originale pubblicato su Money.it qui:contratto statali,l'accordo: aumenti ...ROMA - "È fatta. La firma di oggi all'Aran della preintesa sul rinnovo del contratto collettivo nazionale del comparto funzioni centrali 2019-2021 mi ...