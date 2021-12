Fiorentina, i convocati di Italiano in vista dell’Hellas Verona (Di martedì 21 dicembre 2021) I convocati della Fiorentina di Vincenzo Italiano in vista della sfida di domani contro l’Hellas Verona al Bentegodi Vincenzo Italiano ha diramato la lista dei convocati della Fiorentina in vista della sfida di domani contro l’Hellas Verona. La lista completa, mancherà Biraghi squalificato: Portieri: Terracciano, Rosati, Cerofolini Difensori: Terzic, Igor, Martinez Quarta, Milenkovic, Nastasic, Odriozola, Venuti Centrocampisti: Pulgar, Benassi, Duncan, Castrovilli, Maleh, Bonaventura, Torreira Attaccanti: Callejon, Vlahovic, Nico Gonzalez, Kokorin, Saponara, Sottil L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 21 dicembre 2021) Idelladi Vincenzoindella sfida di domani contro l’Hellasal Bentegodi Vincenzoha diramato la lista deidellaindella sfida di domani contro l’Hellas. La lista completa, mancherà Biraghi squalificato: Portieri: Terracciano, Rosati, Cerofolini Difensori: Terzic, Igor, Martinez Quarta, Milenkovic, Nastasic, Odriozola, Venuti Centrocampisti: Pulgar, Benassi, Duncan, Castrovilli, Maleh, Bonaventura, Torreira Attaccanti: Callejon, Vlahovic, Nico Gonzalez, Kokorin, Saponara, Sottil L'articolo proviene da Calcio News 24.

