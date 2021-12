Fiorentina | duro comunicato | «Serve chiarezza su indice liquidità e stipendi»

(Di martedì 21 dicembre 2021) Dura nota ufficiale emessa dallariguardo la regolarità deglie l’didei club in Serie A Laha emesso poco fa unsul proprio sito ufficiale nel quale ha reso noti i propri indici di, esortando gli altri club a fare lo stesso e a rispettare le regole.– «ACFha avuto modo già in diverse occasioni di segnalare pubblicamente e nelle sedi competenti l’attuale delicata situazione economica e finanziaria del calcio italiano e il necessario rispetto delle regole, chiare ed uguali per tutti. Ci auguriamo che le ultime inchieste giornalistiche e delle Autorità preposte, possano contribuire ad analizzare al meglio lo stato di salute ...

Advertising

Pall_Gonfiato : Fiorentina, duro attacco a Inter e Juve: 'Basta deroghe, rendete noti i vostri dati. Serve trasparenza' - CarloRo79403302 : RT @CalcioNews24: Il duro comunicato della #Fiorentina - CalcioNews24 : Il duro comunicato della #Fiorentina - sportface2016 : Duro comunicato della #Fiorentina: 'Applicate le norme e diteci se ci sono società non in regola' - EdoardoQuaquini : RT @CalcioPillole: #Fiorentina contro tutti: il duro comunicato della società viola -

Ultime Notizie dalla rete : Fiorentina duro

Dura nota ufficiale emessa dallariguardo la regolarità degli stipendi e l'indice di liquidità dei club in Serie A Laha emesso poco fa uncomunicato sul proprio sito ufficiale nel quale ha reso noti i propri indici di liquidità, esortando gli altri club a fare lo stesso e a rispettare le ...Con uncomunicato ufficiale, laprende posizione in merito alle ultime vicende e alle indagini sulle varie società per le questioni riguardanti le plusvalenze fittizie e i bilanci falsati, e ...La Fiorentina in una nota è tornata a tuonare sul rispetto dei conti e sul regolare pagamento degli stipendi. “Ci auguriamo che le ultime inchieste giornalistiche e delle Autorità preposte, possano co ...Con un duro comunicato ufficiale, la Fiorentina prende posizione in merito alle ultime vicende e alle indagini sulle varie società per le questioni riguardanti le plusvalenze fittizie e i bilanci fals ...