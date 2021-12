Finte vaccinazioni per 400 euro: per colpa dei furbetti, adesso rischiamo tutti un lockdown (Di martedì 21 dicembre 2021) Un’infermiera a Palermo ha vaccinato per finta otto persone in cambio di 400 euro. Tre i fermi per corruzione, falso ideologico in atto pubblico e peculato. Scandalo presso l’hub vaccinale della Fiera del Mediterraneo di Palermo. Un’infermiera, Anna Maria Lo Brano, avrebbe incassato 400 euro per ogni finto vaccino anti Covid. Tra i falsi vaccinati L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di martedì 21 dicembre 2021) Un’infermiera a Palermo ha vaccinato per finta otto persone in cambio di 400. Tre i fermi per corruzione, falso ideologico in atto pubblico e peculato. Scandalo presso l’hub vaccinale della Fiera del Mediterraneo di Palermo. Un’infermiera, Anna Maria Lo Brano, avrebbe incassato 400per ogni finto vaccino anti Covid. Tra i falsi vaccinati L'articolo NewNotizie.it.

