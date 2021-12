Finte dosi per il green pass, tre fermi a Palermo (Di martedì 21 dicembre 2021) In cambio di denaro, fino a 400 euro per ogni falsa iniezione, svuotava la siringa in una garza in cotone prima di effettuare il vaccino. Era questo il modus operandi di un’infermiera nell’hub della Fiera del Mediterraneo di Palermo. A scoprirlo gli agenti della Digos, che hanno fermato la donna e altre due persone. fsc/com su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 21 dicembre 2021) In cambio di denaro, fino a 400 euro per ogni falsa iniezione, svuotava la siringa in una garza in cotone prima di effettuare il vaccino. Era questo il modus operandi di un’inera nell’hub della Fiera del Mediterraneo di. A scoprirlo gli agenti della Digos, che hanno fermato la donna e altre due persone. fsc/com su Il Corriere della Città.

