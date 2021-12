Finte dosi per il green pass, Commissario Covid Palermo “Sconcertante” (Di martedì 21 dicembre 2021) “Con gli arresti di oggi si chiude un capitolo triste e, insieme, Sconcertante”. Così il Commissario Covid della Città metropolitana di Palermo, Renato Costa, in merito all’indagine su alcuni episodi di falsa vaccinazione all’hub della Fiera del Mediterraneo. “Abbiamo già dato mandato ai legali della struttura commissariale di valutare la nostra costituzione di parte civile in un eventuale processo”, aggiunge. vbo/com su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 21 dicembre 2021) “Con gli arresti di oggi si chiude un capitolo triste e, insieme,”. Così ildella Città metropolitana di, Renato Costa, in merito all’indagine su alcuni episodi di falsa vaccinazione all’hub della Fiera del Mediterraneo. “Abbiamo già dato mandato ai legali della struttura commissariale di valutare la nostra costituzione di parte civile in un eventuale processo”, aggiunge. vbo/com su Il Corriere della Città.

