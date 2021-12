Final Fantasy Pixel Remaster: l’episodio VI è stato posticipato (Di martedì 21 dicembre 2021) Rimandata la versione Remaster di Final Fantasy VI: non rivedremo Terra, Celes, Setzer, Kefka e compagnia in Pixel prima del nuovo anno Gli ultimi mesi hanno visto Square-Enix rilasciare a scaglioni gli episodi inclusi nel progetto Final Fantasy Pixel Remaster, ma l’episodio VI sta richiedendo più tempo degli altri. Abbiamo infatti visto i capitoli dal primo al terzo nel mese di luglio, e nei mesi successivi anche il quarto e il quinto. Essendo rimasto solo il sesto episodio numerato tra quelli bidimensionali, viene da chiedersi quanto ancora ci voglia. E, a quanto pare, è ancora una questione di pochi mesi, il che significa che però il titolo mancherà la finestra del 2021 centrata da tutti gli altri capitoli visti fino a questo ... Leggi su tuttotek (Di martedì 21 dicembre 2021) Rimandata la versionediVI: non rivedremo Terra, Celes, Setzer, Kefka e compagnia inprima del nuovo anno Gli ultimi mesi hanno visto Square-Enix rilasciare a scaglioni gli episodi inclusi nel progetto, maVI sta richiedendo più tempo degli altri. Abbiamo infatti visto i capitoli dal primo al terzo nel mese di luglio, e nei mesi successivi anche il quarto e il quinto. Essendo rimasto solo il sesto episodio numerato tra quelli bidimensionali, viene da chiedersi quanto ancora ci voglia. E, a quanto pare, è ancora una questione di pochi mesi, il che significa che però il titolo mancherà la finestra del 2021 centrata da tutti gli altri capitoli visti fino a questo ...

