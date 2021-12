Filippo Accetta: chi è il leader No vax fermato per le false vaccinazioni a Palermo (Di martedì 21 dicembre 2021) «Buongiorno a tutti amici fratelli sorelle io vi voglio bene a tutti». Ecumenico, non molto interessato all’uso della punteggiatura, prolifico di video, dirette e post. Al centro dei suoi interessi solo due temi: vaccino contro il Coronavirus e Green pass. Filippo Accetta, 51 anni, si presenta sulla sua pagina Facebook da oltre 45 mila follower come lo Stefano Puzzer di Palermo. Anche lui come Puzzer viene da altre battaglie, negli anni scorsi è stato prima leader dei disoccupati, poi degli ambulanti, poi ancora dei No Green pass e ora dei No Vax. Accetta è una delle tre persone fermate per il caso delle false vaccinazioni alla Fiera di Palermo. Secondo le indagini condotte dalla Digos insieme a Giuseppe Tomasino e all’infermiera Anna Maria Lo Brano ... Leggi su open.online (Di martedì 21 dicembre 2021) «Buongiorno a tutti amici fratelli sorelle io vi voglio bene a tutti». Ecumenico, non molto interessato all’uso della punteggiatura, prolifico di video, dirette e post. Al centro dei suoi interessi solo due temi: vaccino contro il Coronavirus e Green pass., 51 anni, si presenta sulla sua pagina Facebook da oltre 45 mila follower come lo Stefano Puzzer di. Anche lui come Puzzer viene da altre battaglie, negli anni scorsi è stato primadei disoccupati, poi degli ambulanti, poi ancora dei No Green pass e ora dei No Vax.è una delle tre persone fermate per il caso dellealla Fiera di. Secondo le indagini condotte dalla Digos insieme a Giuseppe Tomasino e all’infermiera Anna Maria Lo Brano ...

repubblica : Palermo, giro di false vaccinazioni: 3 arresti. In manette il leader “No Vax” Filippo Accetta e un’infermiera. “400… - giusmo1 : (presto in tv) Palermo, giro di false vaccinazioni: 3 arresti. In manette il leader #NoVax Filippo Accetta e un’inf… - levrierog : RT @sayaddhina: Palermo, giro di false vaccinazioni alla Fiera: 3 arresti. In manette il leader “No Vax” Filippo Accetta e un’infermiera. “… - misiagentiles : #Palermo, giro di false #vaccinazioni alla Fiera: 3 arresti. In manette il leader #NoVax Filippo Accetta e un'infer… - nathaliespataro : Palermo, giro di false vaccinazioni alla Fiera: 3 arresti. In manette il leader “No Vax” Filippo Accetta e un’infer… -