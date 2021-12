FIFA | Infantino | “Mondiali ogni due anni? Si può fare!” | VIDEO

Advertising

DiMarzio : #FIFA | Il presidente #Infantino è intervenuto sull'argomento Coppa d'Africa - reportrai3 : La proposta del presidente Fifa, Gianni Infantino, a #Report: «Intitoliamo lo Stadio Olimpico di Roma a Paolo Rossi… - reportrai3 : Report è entrato nella sede del calcio mondiale a Zurigo per un'intervista esclusiva al presidente della Fifa Giann… - triolo_daniele : RT @PianetaMilan: .@FIFAcom, #Infantino: '#Mondiali ogni due anni? Si può fare!' | #VIDEO - #FIFA #Qatar2022 #Mondiali2022 - PianetaMilan : .@FIFAcom, #Infantino: '#Mondiali ogni due anni? Si può fare!' | #VIDEO - #FIFA #Qatar2022 #Mondiali2022 -

Ultime Notizie dalla rete : FIFA Infantino

La scorsa settimana, il presidente della, Gianni, aveva chiesto un rinvio dicendosi preoccupato per la diffusione del Covid - 19 e della variante Omicron, e per le procedure sanitarie ...Da ansa.it 'La Coppa d'Africa è una competizione che si gioca ogni due anni, e noi capiamo l'importanza di questo torneo.coppa d'africa Fino a pochi anni fa, non importava a nessuno che si giocasse d'inverno. ...L’Al Ahly, in teoria può perdere 10 giocatori impegnati in Coppa d’Africa. Questioni non di poco conto e che mettono il Napoli in prima fila sul fronte di chi non vuole che la Coppa d’Africa prenda il ...La Coppa d'Africa sarà rinviata per le pressioni dei club sulla Fifa, stabilito anche il mese in cui si disputerà la manifestazione calcistica internazionale.