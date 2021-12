Ficarra e Picone “Incastrati” in Sicilia: su Netflix l’esordio nelle serie con un “crime” alla palermitana (Di martedì 21 dicembre 2021) Spopola ancor prima di uscire il debutto seriale di Ficarra e Picone: “Incastrati“, una crime story dissacrante e divertente, che ha già conquistato critici e spettatori alla sola idea di vedere i due comici cimentarsi in una sorta di noir ironico che declina la Sicilianità all’internazionalità dei seriali. Una commedia degli equivoci in salsa crime, con il primo morto della loro filmografia… La coppia di comici Siciliana firma con successo l’esordio nelle serie tv, che arriva in 6 puntate su Netflix in Italia il primo gennaio. Poi in onda dal 27 gennaio anche negli altri Paesi. Scritta, diretta e interpretata da Salvo Ficarra e Valentino Picone, ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 21 dicembre 2021) Spopola ancor prima di uscire il debutto seriale di: ““, unastory dissacrante e divertente, che ha già conquistato critici e spettatorisola idea di vedere i due comici cimentarsi in una sorta di noir ironico che declina lanità all’internazionalità dei seriali. Una commedia degli equivoci in salsa, con il primo morto della loro filmografia… La coppia di comicina firma con successotv, che arriva in 6 puntate suin Italia il primo gennaio. Poi in onda dal 27 gennaio anche negli altri Paesi. Scritta, diretta e interpretata da Salvoe Valentino, ...

