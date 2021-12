Fibra ottica a San Marco dei Cavoti, Maglione: “Ripresa lavori dopo la pausa Natalizia” (Di martedì 21 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSan Marco dei Cavoti (Bn) – “In merito ai lavori per il cablaggio della Fibra ottica in Paese, attualmente sospesi creando perplessità nella cittadinanza, ho avuto un confronto con il commissario prefettizio, il dottor Mario La Montagna. Il commissario ha chiarito che la sospensione dei lavori è dovuta a una mancata autorizzazione da parte dell’Anas, che arriverà già nelle prossime settimane consentendo così la Ripresa dell’opera nei giorni successivi alle imminenti festività. Naturalmente, di concerto con il commissario prefettizio continuerò a vigilare il procedimento su cui verranno elargiti ulteriori aggiornamenti alla cittadinanza nei prossimi giorni” così in una nota il deputato M5S Pasquale Maglione. L'articolo ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 21 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSandei(Bn) – “In merito aiper il cablaggio dellain Paese, attualmente sospesi creando perplessità nella cittadinanza, ho avuto un confronto con il commissario prefettizio, il dottor Mario La Montagna. Il commissario ha chiarito che la sospensione deiè dovuta a una mancata autorizzazione da parte dell’Anas, che arriverà già nelle prossime settimane consentendo così ladell’opera nei giorni successivi alle imminenti festività. Naturalmente, di concerto con il commissario prefettizio continuerò a vigilare il procedimento su cui verranno elargiti ulteriori aggiornamenti alla cittadinanza nei prossimi giorni” così in una nota il deputato M5S Pasquale. L'articolo ...

