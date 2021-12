Federlegnoarredo: “Bene credito d’imposta per semilavorati da riciclo, ma più risorse” (Di martedì 21 dicembre 2021) “Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto sulla ‘Definizione dei requisiti tecnici e delle certificazioni idonee ad attestare la natura e le tipologie di materie e prodotti, ai fini delle agevolazioni fiscali sui prodotti da riciclo e da riuso’ si compie un altro importante passo verso il riconoscimento della filiera del legno-arredo, e in particolare dei semilavorati, quali esempi virtuosi di economia circolare e sostenibilità. Finalmente, alle imprese e ai soggetti titolari di reddito da lavoro autonomo che impiegano semilavorati prodotti almeno per il 75% da materiali di recupero, spetterà un credito di imposta pari al 25%, fino a un importo massimo di 10mila euro per ciascun Beneficiario”. Lo dichiarano Paolo Fantoni e Maria Porro, delegati alla sostenibilità per ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 21 dicembre 2021) “Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto sulla ‘Definizione dei requisiti tecnici e delle certificazioni idonee ad attestare la natura e le tipologie di materie e prodotti, ai fini delle agevolazioni fiscali sui prodotti dae da riuso’ si compie un altro importante passo verso il riconoscimento della filiera del legno-arredo, e in particolare dei, quali esempi virtuosi di economia circolare e sostenibilità. Finalmente, alle imprese e ai soggetti titolari di reddito da lavoro autonomo che impieganoprodotti almeno per il 75% da materiali di recupero, spetterà undi imposta pari al 25%, fino a un importo massimo di 10mila euro per ciascunficiario”. Lo dichiarano Paolo Fantoni e Maria Porro, delegati alla sostenibilità per ...

