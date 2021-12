Federica Calemme vuole lasciare il GF Vip | lo sfogo

(Di martedì 21 dicembre 2021) LodiSono trascorsi solo pochi giorni da quandoha varcato la porta rossa del Grande Fratello Vip 6, diventando una concorrente del reality a tutti gli effetti. Nonostante in queste prime ore la modella sembrerebbe essere rimasta un po’ in disparte, stanotte, dopo la fine della diretta, è accaduto L'articolo proviene da Novella 2000.

Una delle nuove entrate nella casa del Grande Fratello Vip 6 è, modella venticinquenne originaria di Casalnuovo di Napoli. La neo gieffina non ha tuttavia fatto un ingresso scoppiettante, tanto che in questi giorni si è vista e sentita poco e ...vuole lasciare il GF Vip (a causa di Manila Nazzaro?) Nel frattempo c'è stato un altro colpo di scena:vorrebbe lasciare il GF Vip . Dopo tre giorni nella Casa, in ...Una delle nuove entrate nella casa del Grande Fratello Vip 6 è Federica Calemme, modella venticinquenne originaria di Casalnuovo di Napoli. La neo gieffina non ...A pochi giorni dal suo ingresso nella casa del GF Vip, Federica si è detta provata dai rimproveri che Manila le fa in cucina: 'Sono nervosa' ...